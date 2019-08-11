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رياضة

موعد مباراة الأهلي واطلع بره في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:46 م
جريدة الدستور
الدستور
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يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، مباراة النادي الأهلي وفريق اطلع بره من جنوب السودان في إطار مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وذلك في السابعة مساء اليوم.

ويحاول الأهلي الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما فشل في الفوز بالنهائي في عامي 2017 و2018 وخروجه من النسخة السابقة بالخسارة أمام صن داونز.

وتوج الأهلي آخر مرة بلقب البطولة في عام 2013 بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

كما يدخل الأهلي اللقاء مُنتشيًا بفرحة التتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل أيام بعد منافسة شرسة مع الزمالك الذي كان الأقرب للبطولة المحلية، لكن الأهلي انتفض في الأسابيع الأخيرة للمسابقة وتوّج باللقب.

وودع النادي الأهلي البطولة الموسم الماضي من دور الثمانية، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام صن داونز بخماسية ذهابًا وفوز بهدف نظيف إيابًا.

ويعد النادي الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب البطولة برصيد 8 مرات أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

ويدير المباراة الحكم براين نسوبوجا ميرو.

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