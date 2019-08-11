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منوعات

منسوجات أسترالية بضوء جديد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:45 م
جريدة الدستور
وكالات
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أطلقت إحدى العلامات التجارية في أستراليا، على مجموعة مصابيح تسمية «نجاليا» وتعني «معًا»، احتفاءً بمرور 10 سنوات على تعاونها مع سكان أستراليا الأصليين في مشروع تجاري بهدف اجتماعي، يظهر منسوجات سكان أستراليا الأصليين بضوء جديد.

وتعمل العلامة التجارية «كوسكيلا» من ستة مراكز فنية في أستراليا لتصميم سلسلة مظلات المصابيح المصنوعة من مواد نباتية وأصباغ طبيعية يجري جمعها من الأحراش، وكانت تستخدم لقرون من قبل نساء شعوب «يولنجو» في صناعة أشياء للاحتفالات والصيد وحمل البضائع.

تقع استراليا في نصف الكرة الجنوبي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادي، عاصمتها كانبرا.

ويحيط القارة من الشمال بحر تيمور وبحر أرفورا ومضيق تورز ومن الشرق بحر كورال وبحر تسمان ومن الجنوب ممر باس، ويحيط بها من الجنوب والغرب المحيط الهندي.

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