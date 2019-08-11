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رياضة

طلبات باريس سان جيرمان تقرب نيمار من ريال مدريد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:33 م
جريدة الدستور
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كشفت تقارير فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يريد مبلغ لا يقل عن 200 مليون يورو مقابل لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، ما يجعل ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع مهاجم السيلساو.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" أنه "في ظل حالة الاستياء من رغبة نيمار في الرحيل، تريد إدارة بي إس جي، الكثير من المال مقابل التخلي على اللاعب".

وأضاف الصحيفة أن المبلغ الذي تطلبه إدارة البي إس جي يقترب من الـ222 مليون يورو التي دفعها النادي الباريسي لاستقدام نيمار من برشلونة قبل عامين.

وأبرزت صحيفة "ليكيب" أنه بناء على مبادرة من المحيطين بالمهاجم البرازيلي، حدث تواصل بالفعل مع ريال مدريد قبل بداية الصيف، لكن لم يحدث تقدم.

وحتى ثلاثة أسابيع مضت، كانت إدارة الريال ما زالت توجه أنظارها نحو الفرنسي بول بوجبا أو كان لديها النية للتعاقد مع مواطنه كيليان مبابي لعام 2020، بحسب نفس الصحيفة.

لكن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لطالما كان من "معجبي" نيمار، وفقا لصحيفة "ليكيب"، وظل على تواصل مع والد نيمار، كما أن علاقته بنظيره على رأس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، جيدة أيضا، الأمر الذي قد يسهل عملية التفاوض.

وأضافت الصحيفة أن الملكي لديه لاعبين يمكن إدراجهم في الصفقة مقابل الحصول على نيمار، مثل الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز وحتى إيسكو ألاركون.

ودون ذكر أي ناد بعينه، كان المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو أرواجو قد أعلن السبت أنه على الرغم من أن المفاوضات بشأن المهاجم البرازيلي "متقدمة أكثر من أي وقت مضى، لا يعني ذلك أنه تم التوصل لاتفاق بالفعل".

وقال "سنرى ماذا سيحدث.. كلنا بحاجة لتحديد ما سيحدث في المستقبل".

وبانتظار التوصل لاتفاق محتمل من أجل رحيله عن النادي الباريسي، يظل وضع نيمار الرياضي متجمدا ولم يتم استدعائه للمشاركة في مواجهة نيم بأولى جولات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في قرار جاء أيضا على خلفية عدم تعافيه بشكل تام من إصابته.

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