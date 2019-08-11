الجيش الليبي: وصول وحدات الصاعقة لمدينة مرزق

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عملية الكرامة بالمنطقة الغربية، اليوم الأحد، التابعة للجيش الوطني الليبي، وصول وحدات من القوات الخاصة إلى مدينة مرزق للتعامل مع المجموعات المسلحة والعصابات التشادية المهاجمة للمدينة.



وبَين مصدر من المركز الإعلامي لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، أن مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم داعش، وشورى بنغازي، وعصابات من المعارضة التشادية، لاذت بالفرار صباح اليوم الأحد وغادرت مدينة مرزق عقب وصول تعزيزات القوات المسلحة للمدينة.



وكان المنذر الخرطوش مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني، أعلن في وقت سابق من اليوم أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش، بدأت في عملية تطهير داخل مدينة مرزق ضد المعارضة التشادية والمرتزقة، تزامنا مع ضربات جوية ينفذها سلاح الجو في الجيش الوطني، على مواقع تابعة للمعارضة التشادية بذات المدينة.



وأوضح الخرطوش، أن أهالي المدينة استقبلوا قوات الجيش الوطني، والتحموا معها فور وصولها للمدينة، لدعمها في تطهير المدينة من المجموعات المسلحة التابعة للإرهابي حسن موسى.



وعانت مدينة مرزق خلال الأيام الماضية من هجومات متكررة من قبل مجموعات مسلحة مختلفة الانتماءات، من بينها مجموعات تابعة للمعارضة التشادية، وأخرى يرجح تبعيتها لشورى بنغازي وغيرها.