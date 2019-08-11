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منوعات

وظائف تختفي في 2030 بسبب التكنولوجيا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:25 م
جريدة الدستور
وكالات
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توقع تقرير أمريكي أن يؤدي تسارع التقدم التكنولوجي عالميًا إلى اختفاء العديد من الوظائف وأبرزها وظيفتا المحاسب ووكيل السفر اللذان لن يكون هناك عمل لهما بسبب هذا التقدم التكنولوجي المذهل.

ونشر التقرير موقع «careeraddict» الأمريكي، وقال فيه إن التكنولوجيا تتحرك بسرعة كبيرة في كل جانب من جوانب الحياة، لكن في نفس الوقت فإن التقدم التكنولوجي يهدد العديد من المهن التقليدية.

وأضاف أنه مع تقدم التكنولوجيا ستختفي وظيفة وكيل السفر، وخاصة أنه يمكن الآن حجز رحلات السفر عبر الإنترنت، وذلك من خلال مواقع مماثلة لوكلاء السفر من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة، وهو ما يعني أن وظيفة الموظف المسؤول عن الحجز تتلاشى ببطء من الشركات.

كذلك من المنتظر أن تتلاشى ببطء الوسائط المطبوعة، وخاصة أنه يزداد عدد المستهلكين الذين أصبحوا يفضلون قراءة الكتب والأخبار من خلال شاشة الموبايل أو الكمبيوتر كونها أسهل وأرخص بالنسبة لهم.

وأضاف أنه مع ظهور التكنولوجيا والاتصالات عبر البريد الإلكتروني يفضل جيل الألفية التواصل وإرسال الرسائل من خلال بعص التطبيقات الحديثة على الموبايل، فضلًا عن إمكانية دفع الفواتير عبر الإنترنت.

ولن تختفي البنوك تمامًا في المستقبل، لكن ربما سيلجأ بعضها لتقليل عدد الموظفين، ويرجع ذلك إلى سهولة الاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف.

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