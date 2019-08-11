مفاوضات جديدة لتحديد مصير نجم الريال

يواصل خورخي مينديز وكيل أعمال النجم خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، محاولاته من أجل البحث عن وجهة جديدة لصانع الألعاب الكولومبي هذا الصيف.



وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن مينديز يحاول إقناع ريال مدريد بالموافقة على عرض يناسب خطة نابولي لضم اللاعب، خاصة أنه لا يتبقى إلا أسابيع قليلة على غلق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا.



وكان ريال مدريد قد رفض عرضًا من نابولي باستعارة اللاعب، مع وضع بند بأولوية الشراء، وطلب إتمام الصفقة عن طريق البيع النهائي.



ويسعى مينديز لتقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل انتقال اللاعب إلى ملعب سان باولو، خاصة في ظل عدم تلقيه أي عروض رسمية جديدة حتى الآن.



وقضى خاميس الموسمين الأخيرين معارًا إلى بايرن ميونيخ، لكن النادي البافاري قرر عدم تفعيل بند الشراء بشكل دائم، وعاد النجم الكولومبي إلى ريال مدريد.



وارتبط اسم خاميس بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، إلا أن الروخيبلانكوس لم يتقدم بعرض رسمي للريال.



