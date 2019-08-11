تيشيرت "تحيا مصر" زي جزاري منطقة بحري بالإسكندرية



بتشيرتات تحيا مصر استعد جزاري أحد محال الجزارة بمنطقة بحري بالإسكندرية، لاستقبال المواطنين بعد ما استعدوا بتجهيز المواشي من الأغنام والعجول وسنت السكاكين وتجهيز معداتهم لبدء ذبح الأضاحي، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



"الله أكبر" يعلنها الجزار بصوته المرتفع قبل أن ينفذ امر الله في ذبح الأضحية، ليستعد اصحابها لإستلامها بعد أن يلتقطوا السيلفي معها للذكري سواء قبل الذيح أو بعده.



وأعلنت مديرية الأوقاف أن ٩ ملايين جنيها حصيلة صكوك الأسكندرية، وتجاوزت المبيعات ٥٠٠٠ صك وسط إقبال غير مسبوق على الصكوك التابعة لوزارة الأوقاف والذي يعكس ثقة المواطن السكندري في علمائه ومؤسساته.



تابعت الاوقاف أن شفافية التوزيع تتم دون أغراض سياسية أو استغلال حزبي أو دعاية انتخابية



