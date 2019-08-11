كليمونت لينجليت: "أنا مستعد للقتال"

أكد الفرنسي كليمونت لينجليت مدافع برشلونة، جاهزيته للقتال من أجل الفوز بمكان أساسي ضمن تشكيلة البارسا للموسم الجديد، في مواجهة مواطنه صامويل أومتيتي.



وشارك لينجليت أساسيًا في الانتصار 4-0 على نابولي الإيطالي، أمس السبت، في ختام تحضيرات البلوجرانا للموسم الجديد.



وقال لينجليت، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مسألة كوني أساسيًا أو لا سوف نراها لاحقًا، أنا فقط أركز على المباراة العظيمة التي قدمناها".



وتابع: "في برشلونة المشاركة أمر صعب جدًا، على الرغم من أننا نلعب 60 مباراة في العام، وعلينا العمل من أجل الفريق، وأنا مستعد للقتال".



وأضاف: "سعادتي لوجودي أساسيًا؟ أنا سعيد إذا كان المدرب سعيدًا بأدائي، والآن لدينا موسم جديد وعلينا بذل الجهد لأننا جميعًا ندافع عن ألوان برشلونة، وفي أي لحظة علينا مساعدة الفريق".



وعن مواطنه جريزمان، علق: "لديه الكثير من الكفاءة، وسيكون إضافة لطريقة اللعب، وسعيد جدًا لأنه سجل هدفه الأول معنا، وآمل أن يستمر في التسجيل".



واختتم بالحديث عن عثمان ديمبلي: "إنه لاعب رائع، وقد يلعب هذا الموسم بقليل من الغضب لينسى الموسم الماضي، وإذا ابتعدت عنه الإصابات فسيقدم موسمًا رائعًا".

