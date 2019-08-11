إيكاردي عقبة في طريق إنتر لضم نجم برشلونة

يستعد إنتر ميلان للانقضاض على لاعب وسط برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان سيحاول التعاقد مع فيدال في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس الجاري.



ويحاول إنتر تأخير مفاوضات ضم فيدال، حتى يتم التخلص من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وبعدها التدخل للتعاقد مع الهدف الجديد لأنطونيو كونتي.



وكان إنتر قريبًا من الفوز بخدمات فيدال الصيف الماضي، لولا تدخل برشلونة في اللحظات الأخيرة، وضم اللاعب من بايرن ميونخ.



لكن الوفرة في خط وسط البارسا، وحاجة النادي الكتالوني للأموال في إطار خطتهم لاستعادة نيمار، جعلته يفكر في بيع فيدال.