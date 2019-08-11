محمد صلاح للمصريين: "عيد أضحى سعيد علينا كلنا"

نشر الفرعون المصري محمد صلاح، اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع تويتر، تغريدة هنأ فيها المصريين بعيد الأضحى المبارك.



وكتب صلاح: "عيد أضحى سعيد علينا كلنا".



يأتي هذا فيما تمكن النجم المصري من تحقيق الفوز مع فريقه ليفربول على نادي نوريتش سيتي مساء يوم الجمعة الماضية، حيث تمكن من هزيمة سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لسيتي في إطار مبارياته الدوري الإنجليزي الممتاز.



