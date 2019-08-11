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رياضة

جماهير شالكه ترفع البطاقة الحمراء لرئيس النادي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:17 م
جريدة الدستور
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تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الأحد، والتي ركزت بنسبة كبيرة على أبرز نتائج منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

وأشارت صحيفة "Hamburger Morgenpost" عبر غلافها لتفجر أزمة باكيري جاتا، مهاجم هامبورج، في ظل التحقيقات المتواصلة بشأن اتهامه بتزوير هويته لدى دخوله ألمانيا قبل 4 سنوات.

أما صحيفة "WAZ" فخرجت بعنوان "أحمر لتونيس.. شالكه يستمر"، حيث ألقت الضوء على رفع جماهير الأزرق الملكي البطاقات الحمراء لكليمنس تونيس، رئيس النادي، في موقف واضح ضده، بعد تورطه في أزمة عنصرية ضد الأفارقة.

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