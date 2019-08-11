44 % نمو سوق الساعات الذكية في الربع الثاني للعام

أظهرت دراسة لشركة "trategy Analytics" نمو سوق الساعات الذكية بنسبة 44% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 12 مليون وحدة عالميًا.



وذكرت الدراسة أن ساعة آبل هي التي لا تزال متربعة على العرش العالمي للساعات الذكية، حيث تحتل 46% من مجمل مبيعات هذا السوق، تتبعها شركة سامسونج. وجاء نصيب آبل من مجمل الساعات المشحونة في الربع الثاني 2019 بـ5.7 ملايين وحدة، بزيادة وصلت إلى 46% عما كانت عليه العام الماضي حيث كان العدد 3.8 ملايين وحدة؛ موسعة بذلك الفارق بينها وبين المنافسين.



بينما كان نصيب سامسونج 2 مليون ساعة ذكية خلال الربع الثاني للعام الجاري، حيث حققت ارتفاعًا عامًا فاق 50% عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت فيه مبيعاتها 0.9 مليون وحدة.