فالفيردي يعلن خبرًا سيئًا عن ميسي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، خبرًا سيئًا بخصوص قائد الفريق ليونيل ميسي، قبل المباراة الافتتاحية في الدوري الإسباني.



واعترف فالفيردي أنه من غير المرجح أن يكون قائد البلوجرانا، لائقًا لمباراة برشلونة الافتتاحية في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، يوم الجمعة.



وغاب ميسي عن جولة البرسا في الولايات المتحدة بسبب إصابة في الساق، لكنه عاد إلى التدريب في مركز "خوان جامبر" ببرشلونة.



وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، عقب فوز برشلونة على نابولي برباعية نظيفة: "إنه في مرحلة التعافي، لكن لا أعرف ما إذا كان سيلحق بمباراة بلباو أم لا.. تبدو صعبة".



ومع ذلك، لن يكون فالفيردي في موقف صعب، بعد أن تألق الثلاثي جريزمان وسواريز وديملبي، خلال مواجهة نابولي.



وسجل سواريز هدفين، وديمبلي وجريزمان هدفًا، ليكرر برشلونة فوزه على نابولي في ظرف أيام قليلة، حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 2-1.



وردا على سؤاله حول مدى تجانس جريزمان مع زملائه، أجاب فالفيردي: "عادة ما يتم تقييم الهدافين، عن طريق صناعة الأهداف أو تسجيلها، ومن الجيد أن يكون لديهم علاقة جيدة مع الشباك".



وأضاف فالفيردي: "أتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل مبكرًا، أنا سعيد لأن كل المهاجمين سجلوا، بما فيهم جريزمان".



وأتم: "هذا الأمر سيعطينا ثقة كبيرة، وبالتالي حلول أكثر في المباريات المقبلة".