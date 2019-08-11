توزيع مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية في تقريرها عن اليوم التاسع من ذي الحجة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق معدلات قياسية غير مسبوقة في الكفاءة التشغيلية لخدماتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



وبلغت كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ما يقارب 1،016،197 مترًا مكعبًا ليصل إجمالي كميات المخزون الإستراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى مليون وثمانمائة وستون ألف متر مكعب تمثّل 87 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي (900) ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته 83 ‎%‎ من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.



وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي أن كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالمسجد الحرام بلغت أكثر من مليون متر مكعب ولأول مرة يتم توزيع هذه الكميات في تاريخ مكة المكرمة وموسم الحج.