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حوادث

حبس عصابة جوازت السفر المزورة بالإسكندرية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:04 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار شريكهم، بعد اتهامهم بتزوير جوازات السفر واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانى المصرية والأوروبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وارسالها إلى الجهات المتخصصة لفحصها.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بقيام 4 أشخاص، بنشاط واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية منها جوازات السفر والشهادات الحتمية، واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانى المصرية والأوروبية فى عمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه مصريًا من كل شخص متخذين من حجرة مستأجرة ومحل خردوات بمنطقة محرم بك، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى غير المشروع وسيلة للثراء والكسب السريع.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من ضبط ثلاثة من المتهمين، حيث تبين هروب الرابع، وبتفتيش محل الخردوات الخاص بالمتهمين وكذا الحجرة المستأجرة تم العثور على 453 نماذج أكلاشيهات لأختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات ومؤسسات حكومية عديدة، و225 من قوالب أختام جهات خاصة مختلفة – أختام سفر ووصول الموانى مصرية وأجنبية، وقالب لخاتم شعار الجمهورية وخاتم ضاغط بشعار الجمهورية ومجموعة أختام توكيلات بحرية، وفلاشة كارت ميمورى مثبت بها كمية من المستندات المزورة وحسابات كشوف بنكية وشهادات خبرة وشهادات جامعية حكومية وأجنبية.

كما تم ضبط 24 جواز سفر بأسماء مختلفة، و20 تأشيرة مقلدة لدول أجنبية، و3 إقامة منفصلة لدول عربية وأجنبية "مقلدة"، وكمية من أوراق منزوعة من جوازات سفر مصرية مثبت بها بعض أختام السفر والوصول، وبعض شهادات التحركات غير مدون بها بيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ومجموعة كبيرة من الورق المقوى المستخدم فى إصطناع رخصة القيادة الدولية وكذا شيكات بنكية مزورة ومجموعة من شهادات مخالفات مرورية "مزورة".

بالاضافة إلى ضبط تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية غير مدون بها بيانات، وبعض شهادات وقائع طلاق غير مثبت بها بيانات، وصور قيد وفاة وتصاريح دفن ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وغير مثبت بها بيانات، وتوكيلات رسمية وعقود ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وغير مثبت بها بيانات، وشهادات خبرة بأسماء مختلفة منسوب صدورها لدول أجنبية "مزورة" و11 بطاقة رقم قومى بأسماء مختلفة، و6 كارنيات منسوب صدورها لنقابة المحامين "مزورة"، وبعض الصور الضوئية لجوازات سفر مختلفة "مصرية وأجنبية" بعض الصور الضوئية لأختام سفر ووصول، رخصة قيادة "مزورة"، و2 كارنيه منسوب صدورهما لنقابة الصحفيين "مزورة" وطوابع الدمغة المقلدة لجهات محلية وأجنبية، وجهاز كمبيوتر، و2 طابعة كمبيوتر، ومبلغ مالى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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