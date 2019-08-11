مصر للسياحة: مضاعفة إيرادات الشركة بنسبة مرتفعة العام القادم



قال سامح سعد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، إن الشركة تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها في السوق المصري.



وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات خاصة للدستور أن مصر للسياحة تستهدف مضاعفة الايرادات لديها بنسبة مرتفعة للغاية عن الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أنه جار العمل علي هيكلة الشركة خلال الفترة الحالية.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

