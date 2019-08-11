الشرطة النرويجية: نتعامل مع حادث المسجد على أنه عمل إرهابي محتمل

قالت الشرطة النرويجية اليوم الأحد، إن المشتبه به في حادث إطلاق نار في مسجد قرب أوسلو لم يقدم أي تفسير لتصرفاته بعد، أو دوافع الحادث.



وأضافت الشرطة، نتعامل مع حادثة إطلاق النار على المسجد باعتباره عملا إرهابيا محتملا.



وكان المشتبه به فتح النيران عن طريق عدد من الأسلحة في المسجد، وأصيب "بجروح طفيفة" في العملية.



ويأتي هجوم يوم السبت عقب العثور على جثة امرأة شابة مرتبطة بالمشتبه به في منزل في ضاحية بايروم حيث وقع إطلاق النار.



قالت الشرطة اليوم الأحد إنها حاولت استجواب المشتبه به، الموصوف بأنه "شاب" ذي "خلفية نرويجية" كان يعيش في المنطقة المجاورة لكنه لم يرغب في "تقديم توضيح للشرطة".



ذكرت وسائل الإعلام النرويجية يوم السبت أنه يعتقد أن المشتبه به قد نشر بيانا على منتدى على الإنترنت قبل ساعات من الهجوم، مستعينا بنفس الخطوة التي قام بها منفذ الهجمات على مسجدين في نيوزيلندا في مارس الماضي.