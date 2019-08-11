الخشت: إصلاح وتجديد الأجزاء المتضررة من حادث معهد الأورام

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه فى خلال أيام لا تتجاوز أصابع اليد تم إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالي لمعهد الأورام نتيجة الحادث الإرهابي، مشيرًا فى بيان صحفى له اليوم الأحد أنه أكثر من أربع أدوار يتم تجديدها.



وأضاف خلال بيانه أن المبنى الشمالى تقريبًا أصبح جاهزا ويتبقى في هذا المبنى بعض أعمال الاسانسيرات والتكييف وبعض أعمال المياه.



وقال فى نهاية بيانه: "العمل جاري في باقي المباني وأعمال الواجهات.. وفي الوقت نفسه الخدمة الطبية مستمرة.. نعم مصر تستطيع شعبا ودولة".



وكانت قد كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وذلك عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني والتي أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، وإعلان اسمه.



وقالت الوزارة إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني جرى تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، واسمه الحركي "معتصم"، لهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".



وأعلنت "الداخلية" مصرع 17 إرهابيا متورطين في الحادث وتابعين لـ"حسم"، خلال مداهمة أمنية لوكرين لهم.