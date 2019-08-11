بالفيديو.. "شبيه علي ربيع" يسعى للشهرة بملابس التسول في عيد الأضحى

لجأ شاب يدعى أحمد فليكس إلى ارتداء ملابس قديمة مهترئة كما التسول خلال صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد مصطفى محمود في المهندسين للفت أنظار المحتفلين والحصول على الشهرة.



وقال "فليكس" إنه يسعى للشهرة مثل الفنان علي ربيع الذي يشبهه إلى حد كبير والفنان محمد رمضان، موضحًا أنه يحظى بشعبية كبيرة على موقع الفيديوهات tik tok.



وعن سر ارتدائه ملابس متسولين أوضح أنه اتفق مع صديقه الشهير بـ"الميت" على تجسيد دور متسول من أجل إدخال السرور والفرحة على المحتفلين في محيط مسجد مصطفى محمود.



وأدى عشرات الآلاف من المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك منذ قليل بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة، ومديرية أمن الجيزة.



وشهد محيط مسجد مصطفى محمود زحاما شديدا من المحتفلين، وسط تواجد أمني لقوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لتأمين الصلاة والاحتفالات.