بالصور.. أهالي القناطر الخيرية يذبحون العجول والأطفال يشاركون

ذبح أهالي منطقة القناطر الخيرية، صباح اليوم، العجول كأضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقال الحاج أحمد محمود، أحد سكان المنطقة الذي يذبح في كل عيد، إن العائلة تذبح العجول في كل عيد أضحى لتوزيعه على الفقراء، وأيضًا توزيع بعضًا منه على الأقارب".



وأضاف لـ"الدستور" أن الأطفال يشاركون في الذبح كنوع من البهجة لهم.



في سياق متصل فتحت المجازر أبوابها، صباح اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، أمام المواطنين لشراء لحوم العيد.



أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف المساجد، حيث شهدت المساجد توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة العيد وسط أجواء مليئة بالفرحة والسعادة وتكبيرات المصلين.



وتوافد المصلون مصطحبين الأطفال ومعهم الألعاب الترفيهية والبلالين لإضفاء البهجة على وجوه أبنائهم احتفالًا بالعيد، وشهد المساجد تشديدات أمنية لقوات الأمن وتواجدت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين احتفالات المواطنين.