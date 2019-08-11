الداخلية تفرج عن عدد من السجناء اليوم بمناسبة عيد الأضحى

تعقد وزارة الداخلية، اليوم، احتفالية في منطقة سجون طرة اليوم، للإفراج عن دفعة من السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.



وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرصها، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.



وعقد قطاع السجون، لجانا، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.



كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.