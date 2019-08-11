شاهد.. مانولاس يستفز سواريز بتذكيره بثلاثية "الأولمبيكو"

وتجدر الإشارة إلى أن مانولاس (28 عاما)، انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى نابولي قادما من روما، مقابل 36 مليون يورو.

دخل لويس سواريز، مهاجم برشلونة، في مشادات كلامية حادة مع كونستانتينوس مانولاس، مدافع نابولي، وذلك خلال مواجهة ودية جمعت بين فريقيهما اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.وظهر الثنائي في نقاش حاد، وازدادت حدة التوتر بينهما، بعدما رفع مانولاس يده وأشار بأصابعه الثلاثة لسواريز، ليذكره بما حدث في ملعب "الأولمبيكو" في روما، حين عوض نادي روما، الذي كان يلعب له مانولاس، تأخره ذهابا أمام "البارسا" في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 20172018، بالفوز إيابا بثلاثية نظيفة.وكان مانولاس حاسما في تلك المباراة، بتسجيله الهدف الثالث.