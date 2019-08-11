الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين لإقامة طقوس تلمودية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل أمام المصلين، لإقامة طقوس تلمودية للمستوطنين.



وأفاد مراسل وكالة أنباء "وفا" في الخليل، بأن قوات الاحتلال كانت قد شددت من إجراءاتها على حركة دخول المصلين للحرم لأداء صلاتي الفجر والعيد، فيما سمحت للمستوطنين بنصب خيام في الساحات الخارجية وأداء صلواتهم وطقوسهم التلمودية في المكان.



وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن طارق القواسمي من محيط مسجد الرباط بالمدينة.



كما كثفت من وجودها وإجراءاتها التعسفية في محيط مدينة الخليل وعلى الطرق الرابطة شرقًا، وعرقلت حركة تنقل المواطنين، وأوقفت بعض المركبات على مداخل البلدات ودققت في بطاقات ركابها.