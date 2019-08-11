صحة الشرقية: 200 ألف جلسة غسيل كلوي بالمحافظة خلال 6 أشهر

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجراء أكثر من 200 ألف جلسة غسيل كلوي بالمحافظة خلال 6 أشهر، وذلك بعد أعمال التطوير ورفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بمنافذ تقديم الخدمة الصحية بالمديرية.



حيث تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بالجديدة بمنيا القمح بقوة 6 ماكينات غسيل كلوي، وافتتاح وحدة شبرا النخلة ببلبيس بقوة 7 ماكينات، وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالصوة بأبو حماد بقوة 15 ماكينة، كما تم تشغيل وحدة الموانسة بكفر صقر بقوة 6 ماكينات، والتشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى القنايات المركزي بقوة 7 ماكينات، وإضافة 4 ماكينات بمستشفى فاقوس النموذجي بعد أعمال التطوير والتوسعة لمبني الكلي بالمستشفى ليسع ثلاث أدوار، وإضافة 2 ماكينة بمستشفى الزقازيق العام.



وقد تم إضافة 5 ماكينات بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي ديرب نجم المركزي، و7 ماكينات بمستشفي الإبراهيمية، وماكينة بمستشفى مشتول السوق المركزي، ليصل بذلك ما تم إضافته وتشغيله عدد 60 ماكينة غسيل كلوي خلال النصف الأول من هذا العام؛ ليصبح إجمالي عدد الماكينات 758 ماكينة مقارنة بنهاية عام 2018 والذي بلغ عدد الماكينات به 698.



أدى ذلك إلى قيام هذه الوحدات بإجراء ٢٠٩.٥٤٧ جلسة غسيل كلوي لـ٢٥٨٧ مريضا بوحدات الكلي الصناعي بالمحافظة بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا لكل مريض بصفة دورية، وتم إجراء ١٨٨.٦٤٩ جلسة بوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات، لـ٢٣٢٩ مريضا، وإجراء عدد ٢٠٨٩٨ جلسة بوحدات الغسيل الكلوي بالوحدات الطرفية لعدد ٢٥٨ مريضا.