شاهد.. صورة محمد صلاح مع طفل ينزف من أنفه تشعل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع طفل صغير يرتدي قميص "الريدز" وتسيل الدماء من أنفه.



ونشر حساب باسم "جو كوبر"، على "تويتر"، صورة لصلاح مع الطفل، حيث قام اللاعب المصري بترضية الطفل الذي تعرض للضرب المبرح من قبل مجموعة أطفال بسبب الاختلاف على المبارة.



وأشارت تقاریر صحفیة، إلى أن الطفل اللیفربولي تشاجر مع مجموعة من الأطفال المشجعین لمانشستر یونایتد، وتعرض للضرب المبرح من قبلهم، لكن لحسن حظه كان محمد صلاح یمر بسیارته من ھناك في تلك اللحظة.



وأوضحت التقاریر، أن "الفرعون المصري" توقف وقام بإبعاد الأطفال عن طفل لیفربول، وساعده قبل أن یلتقط صورة معه، ووقع له على قمیصه ووعده بمقابلة أخرى.