الأحد 11 أغسطس 2019 الموافق 10 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

شاهد.. صورة محمد صلاح مع طفل ينزف من أنفه تشعل مواقع التواصل

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع طفل صغير يرتدي قميص "الريدز" وتسيل الدماء من أنفه.

ونشر حساب باسم "جو كوبر"، على "تويتر"، صورة لصلاح مع الطفل، حيث قام اللاعب المصري بترضية الطفل الذي تعرض للضرب المبرح من قبل مجموعة أطفال بسبب الاختلاف على المبارة.

وأشارت تقاریر صحفیة، إلى أن الطفل اللیفربولي تشاجر مع مجموعة من الأطفال المشجعین لمانشستر یونایتد، وتعرض للضرب المبرح من قبلهم، لكن لحسن حظه كان محمد صلاح یمر بسیارته من ھناك في تلك اللحظة.

وأوضحت التقاریر، أن "الفرعون المصري" توقف وقام بإبعاد الأطفال عن طفل لیفربول، وساعده قبل أن یلتقط صورة معه، ووقع له على قمیصه ووعده بمقابلة أخرى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

أمطار غزيرة ورياح على صعيد جبل عرفات

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يكشف الموقف النهائي لرامون دياز

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي: 4 ملايين دولار لبيع أزارو

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع شيكابالا

ads

الصور

image description

صلاة العيد في العباسية

image description

ذبح أضحية العيد في العباسية

image description

صلاة العيد في مسجدي عمرو بن العاص وأبو بكر الصديق

image description

ذبح الأضاحي في السيدة زينب

image description

العيد فرحة.. صلاة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

السعودية تعلن العدد الإجمالى لحجاج 2019

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

ستوديو

اللواء محمد عباس: محاولة أمريكية تركية إسرائيلية للسيطرة على سوريا (فيديو)

المغربية راسيل تكشف عن فيديو كليب '' أنا وقلبي'' (فيديو)

شاهد.. أحمد السعدني ينعى طليقته بكلمات مؤثرة

20 أغسطس.. كريم محسن يطرح ألبوم "قابل بقى"

رياضة

شاهد.. صورة محمد صلاح مع طفل ينزف من أنفه تشعل مواقع التواصل

شاهد.. برشلونة يدك شباك نابولي برباعية

انهيار جزء من المدرجات الخالية لملعب في هولندا بسبب الرياح العاتية

كندا تسجل رقمين قياسيين وأمريكا تفوز بأربع ذهبيات في ألعاب القوى

الرئيس نيوز

انتصار السيسى: عيد الأضحى يحمل فى أيامه السرور ويعلى فى نفوسنا قيم التراحم

"أوقاف الإسكندرية": لا يوجد مخالفات فى صلاة العيد.. وياسر برهامى لم يخطب

تراجع أسعار الذهب 8 جنيهات مع بدء تعاملات اليوم

السيسي يهنيء الشعب بعيد الأضحى: أعاده الله على مصر بالأمن والسلام

منوعات

جيجي حديد تتعرض للسرقة خلال عطلتها

المظلات والكريمات لحماية الحجاج من أشعة الشمس

إحباط محاولة تهريب غزلان روسا المحمية فى إندونيسيا

إدانة مسؤول روسى بتلقى رشاوي من البيض والزبد وينفي قبول العسل

كشكول

بالصور.. "الخشت" يعلن الانتهاء من إصلاح المبني الشمالي لمعهد الأورام

عيد الأضحى.. طوارئ بالمستشفيات الجامعية استعداداً لاستقبال المرضى

عيد الأضحى.. وكيل تعليم أسيوط يرسل تهنئته للعاملين بالمديرية

عيد الأضحى.. تعليم جنوب سيناء يرسل تهنئته للرئيس وقيادات الوزارة

إسلام سياسي

الجيش الليبي يتهم كتائب موالية للوفاق بانتهاك هدنة العيد

إصابة عشرات المصلين خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى أثناء صلاة العيد

المسماري يعلن تفاصيل الهدنة العسكرية في تخوم

مركز الأزهر للفتوى: صلاة الرجال والنساء متجاورين في ساحة العيد باطلة


زيت وسكر

فوائد الرياضة للمرأة الحامل

إتبع هذه التعليمات لعيد أضحى سعيد!

“الإسكان” تكشف عن تطورات إنشاء مدينة رشيد الجديدة

قبل العيد.. حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ناطحات السحاب والتكنولوجيا والاستهلاك.. ثلاث ديانات جديدة
ماجد حبته
الحج بالتقسيط.. بالنصب والتزوير!
يوسف إدوارد
نصيحة الملأ "جريمة"!
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
المزيد

الثقافة

تعرف على أبرز فعاليات وحفلات عيد الأضحى المبارك

احتفالا بعيد الأضحى.. أمسية شعرية بثقافة القليوبية

لقاء شعري لثقافة الإسكندرية في ذكرى قناة السويس الجديدة

ورش فنية احتفالا بعيد الأضحى لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك