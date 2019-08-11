أوقاف الإسكندرية: لا تجاوزات في ساحات صلاة عيد الأضحى

قال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن صلاة عيد الأضحى بساحات الإسكندرية، لم تشهد أية تجاوزات في خطب الأئمة، لافتًا إلى أن الأوقاف أحكمت السيطرة الكاملة على ساحات الصلاة، بحضور أئمة الأوقاف، واستلامهم الساحات منذ فجر اليوم.



وأضاف "عبد البصير"، "لم يحدث ما يعكر صفو الشعائر، وفرحة صلاة العيد"، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية، انعقدت على مدار الساعة لمتابعة أية تجاوزات خلال خطبة صلاة العيد.



وكانت قد عقدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، غرفة عمل رئيسية بمقر المديرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصار، والشيخ حسن عبد البصير، لمتابعة التجهيز لساحات عيد الأضحى المبارك مع الإدارات الفرعية.



وأدى الآلاف من المواطنين بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بـ584 ساحة التي خصصتهم مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى.



وأدى أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، صلاة العيد بساحة مسجد سيدي أبو العباس المرسي بمنطقة بحري.