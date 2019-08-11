صور.. "أصدقاء الخير" تزور دار أيتام "بيت العيلة" بمناسبة عيد الأضحى

زار متطوعو جمعية "أصدقاء الخير"، دار أيتام "بيت العيلة" بمدينة العاشر من رمضان وذلك للاحتفال مع الأطفال بعيد الأضحى المبارك وتوزيع الهدايا لإسعادهم ودمجهم فى المجتمع، والتأكيد على أنهم جزء مهم من النسيج المجتمعى المصرى، وأن هناك من يسأل عنهم ويشاركهم فرحة العيد وأنهم ليسوا بمفردهم.



وتقاسم متطوعو "أصدقاء الخير" مع الأطفال لحظات المرح والفكاهة وممارسة أنشطة الرسم والتلوين واللعب ابتهاجًا بالعيد كى يتناسوا وحدتهم والأوقات الصعبة التي جعلتهم بمفردهم فى الحياة ومقيمين بدار أيتام وذلك بسبب الظروف التى جعلتهم دون أسرة حتى أصبح المتطوعون هم أهلهم الذين يتابعونهم ويسألون عنهم.



يذكر أن "أصدقاء الخير" بدأت زيارات دور الأيتام فى الأعياد والمناسبات مع دار "عساكر" للأيتام وذلك منذ أكثر من 11 عام وقامت بدعم الجمعية وأطفالها ماديًا ومعنويًا.