بالصور.. الأطفال يساعدون أسرهم في ذبح الأضاحي بمطروح

في أجواء عائلية تتجمع الأسر بداخل منازلهم لذبح الأضاحي، في عادة سنوية لا تنقطع بمحافظة مطروح، حيث يحرص الأطفال على حضور تلك الأجواء لمساعدة أسرهم في عملية الذبح.



"محمود" و"عبدالله" حرص كلا منهما على حضور ذبح الأضحية مع أسرهما دون خوف أو رهبة.



يقول محمود عبدالحميد، 9 سنوات: "لم أشعر بأي خوف لأن ذبح الأضحية سنه نبوية لتقديم اللحوم إلى الفقراء والمحتاجين، وهذا ما أخبرتني به والدتي؛ لذلك أردت أن أشارك في عملية ما بعد الذبح".



وبدأ "محمود" بعد إتمام عملية الذبح بمساعدة أقاربه في نفخ الأضحية "خروف العيد" ثم بعد ذلك شارك في عملية السلخ باستخدام سكينا، ولكن بمتابعة أقاربه لصغر سنه وتصميمه على المشاركة، بينما شارك "عبدالله" ذو الثلاث سنوات بمشاهدة أجواء الأضحية مع والده.



يذكر أنه أعلن مجلس ومدينة مرسى مطروح، توفير صندوق تجميع مخلفات الذبح بمجزر مطروح، وفرن لحرق كافة المخلفات والتخلص منها بيئيًا، وذلك بناءً على توجيهات محافظ مطروح، واستجابة لمطالب أهالي منطقة المجزر بعلم الروم بتوفير معدات وأدوات للتخلص من مخلفات المجزر حفاظًا على الصحة العامة.



كما أعلنت مديرية الطب البيطري أنه تم فتح المجازر على مستوى الـ8 مراكز مجانا، ومنع إجازات الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات لتلقي أية شكاوى من المواطنين وحلها على الفور.