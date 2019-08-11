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منوعات

جيجي حديد تتعرض للسرقة خلال عطلتها

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:37 ص
جريدة الدستور
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كشفت جيجي حديد خلال منشور لها عبر موقع انستجرام، أنها تعرضت للسرقة أثناء إجازتها في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وعلقت حديد، لا تدع صور الانستجرام تجريك، فليس الوضع كما يبدو في الظاهر، أنا تعرضت للسرقة، ولن أعود إلى هنا أبدا ولا أنصح بالسفر إلى هنا أيضا.

وأضافت حديد ذات الأصول الفلسطينية، اصرف مالك في مكان آخر. ويبدو أن العارضة لم تستمتع بوقتها.

ووفقا لمصدر نقلته صحيفة "تي إم زي"، تعرضت جيجي حديد وشقيقتها للسرقة، حيث عادتا إلى المنزل في إحدى الليالي الأسبوع الماضي ووجدتا أشيائهما مبعثرة في كل مكان، وقد سرقت مجوهرات وثياب وحقائب يد ونظارات شمسية.

وقال والد جيجي حديد، محمد حديد أن ابنته في حالة صدمة بسبب ما حدث، بحسب المصدر.

في وقت سابق، أعلنت كل من جيجي وشقيقتها بيلا حديد عارضتي الأزياء الأمريكيتين من أصول فلسطينية، نعيهما لضحايا مسجدي نيوزيلندا وتضامنهم مع ذوي الضحايا.

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