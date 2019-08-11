متظاهرو هونج كونج يعلنون استمرار اعتصامهم وتحديهم للشرطة

نزل الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية إلى شوارع هونج كونج، اليوم الأحد، في عطلة نهاية الأسبوع العاشرة على التوالي، متحدين الشرطة مرة أخرى بعد ليلة من المظاهرات في جميع أنحاء المدينة.



لم يُظهر النشطاء الذين يدعون إلى مزيد من الحريات الديمقراطية في المدينة أي إشارة إلى التوقف، على الرغم من إصرار زعيم هونغ كونغ على أنها لن تلبي مطالبهم.



في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم الأحد، تجمع مئات المحتجين في حديقة فيكتوريا بارك بالمدينة، متحدين الظروف الحارة والرطبة، وحظرت الشرطة على المظاهرة في أعقاب مسيرة مقررة من الحديقة.



وقالت متظاهرة تبلغ من العمر 25 عامًا لم تذكر سوى اسم عائلتها، "يجب على الشرطة بذل قصارى جهدها للحفاظ على الأمن العام بدلًا من رفض طلبنا بالمظاهرة".



وقالت لوكالة فرانس برس "ما زلنا هنا.. وسنرى ما إذا كنا نشعر بالمسيرة في وقت لاحق. لن نخشى الكثير حول التجمع غير القانوني. لا تزال لدينا حقوقنا".