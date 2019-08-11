ضبط 3 عاطلين في مطاردة مع الشرطة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين أثناء سرقة مركبة توك توك بمنطفة كفر حمزة بجوار كوبري أبو زعبل بالخانكة بعد مطارده معهم.



وتلقى اللواء طارق العجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة يفيد أنه أثناء مرور خدمة تأمين الطريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة كفر حمزة بجوار كوبري أبو زعبل، استغاث بهم قائد مركبة توك توك حال سيره بالطريق المشار اليه وتلاحظ لهم تواجد ثلاثة أشخاص بداخل المركبة.



قامت القوات بملاحقتهم حيث تمكنوا من ضبط مركبة التوك توك ومستقليها أشرف. ه. ز، 32عاما، عاطل وبحوزته سلاح أبيض "سكين "، أحمد.ه.ز، 23 عاما، عاطل، إكرامي.م.ا، عبده 35، عاما، عاطل وبحوزته كيس بداخله ماده حارقه "شطة".



بسؤال قائد مركبة التوك توك طاهر. م. ا 19 عاما سائق، قرر أنه حال سيره بمركبة التوك توك استوقفه 3 أشخاص وطلبوا منه توصيلهم لقرية سندوه وحال سيرهم بطريق ترعة الإسماعيلية قاموا بتهديده محاولين إجباره علي النزول من المركبة في محاوله منهم للاستيلاء عليها الا انهم لم يتمكنوا من ذلك وحال مشاهدته للقوات قام بالاستغاثة بهم حتى أمكن ضبطهم.



بمواجهة المتهمين أقروا بإرتكاب الواقعة وحيازتهم للمضبوطات بقصد ممارسة نشاطهم الإجرامى.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.