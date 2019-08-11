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سياسي

"مستقبل وطن" يوزع هدايا العيد على المصلين بالبحر الأحمر (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:33 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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قدم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة البحر الأحمر، التهنئة للأهالي عقب صلاة العيد وذلك بساحات الصلاة المختلفة بمدن القصير ورأس غارب وسفاجا والغردقة، وذلك تحت رعاية عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة.

وشهدت مدينة رأس غارب حضور مكثف من أعضاء الحزب حيث تواجد النائب حمادة غلاب عضو مجلس النواب بصحبة محمد خليل أمين المدينة وهند محب أمينة المرأة للاحتفال بالعيد حيث تم رفع لافتات تهنئه لأهالي المدينة وتوزيع الحلويات والبالونات والألعاب على الأطفال وسط جو من البهجة والفرحة.

وفي مدينة القصير جنوب المحافظة رافق محمد ابو الوفا أمين الحزب بالمدينة بصحبة أعضاء أمانته بتوزيع اللعب والهدايا على الأطفال وتهنئة الأهالي بالعيد وسط فرحة عارمة من أطفال المدينة بالهدايا واللعب.

في نفس السياق، أشاد الاهالي بهذه اللفتة الطيبة من حزب مستقبل وطن لتواجده وسط المواطنين ومشاركتهم فرحتهم بعيد الأضحى بكافة بالمراكز والقرى، كما قدمت هيئات مكتب الأمانات وأمناء الوحدات الحزبية والأعضاء بتقديم التهنئة لمصلي صلاة عيد الأضحى وتم توزيع الهدايا والحلوى على المصلين.

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