بأتوبيس مكشوف.. "100 مليون صحة" تجوب القاهرة وتوزع هدايا على المواطنين

نظمت حملة 100 مليون صحة "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الحياة الصحية"، جولة توعية فى القاهرة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث جاب أتوبيس مكشوف خاص بالحملة شوارع القاهرة لحث المواطنين على الحفاظ على الصحة، تحت شعار "صحتنا فى أسلوب حياتنا".



ودعت الحملة خلال جولتها المواطنين إلى الحفاظ على الصحة من خلال بوسترات مكتوب عليها نصائح صحية وغذائية مثل:"الريجيم مش معناه حرمان" و"لو مكلناش أكل صحى ومتوازن اللى خسيناه حنرجعه".



ووزعت الحملة قبعات رأس "كابات"، وزجاجات مياه صحية، على المواطنين بعد توعيتهم بالسلوكيات الواجب اتباعها في الحياة للوقاية من الأمراض.