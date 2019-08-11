إخماد 50 حريق غابات خلال 24 ساعة في 4 أقاليم روسية

أعلنت السلطات الروسية عن إخمادها نحو 50 حريقا في مساحة تتجاوز خمسة آلاف هكتار خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا تزال حالة الطوارئ سارية في أربع مناطق إدارية شرقي البلاد.



وأكدت مؤسسة حماية الغابات من الجو الحكومية إطفاء 49 حريقا على مساحة 5263 هكتارا خلال أمس السبت، وذلك بعد يوم من إعلانها عن إخماد 41 حريقا على مساحة 23.6 ألف هكتار.



وعملت فرق الإطفاء بنشاط خلال الساعات الـ24 الماضية على إخماد 208 حرائق في 256.66 ألف هكتار من الغابات.



وتركز هذه الجهود بالدرجة الأولى على مناطق شرقي البلاد، لاسيما مقاطعة إيركوتسك وإقليم كراسنويارسك، ولا يزال نظام حالة الطوارئ ساريا بسبب الحرائق في هاتين المنطقتين الإداريتين، وكذلك في جمهوريتي بورياتيا وياقوتيا الروسيتين.