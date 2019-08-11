"مستقبل وطن بورسعيد" يوزع الهدايا على الأطفال أمام ساحات صلاة العيد

وزع أعضاء حزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، الحلوى والبالونات على الأطفال بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك ببورسعيد ومدينة بورفؤاد، فضلا عن مشاركة قيادات وأعضاء الحزب بكل أمانة، في الصلاة مع المواطنين وخروجهم لتهنئة الأهالي والصلاة معهم في العيد.



وشكل الحزب مجموعات من الشباب بكافة الأقسام لتنظيم الصلاة ودخول المصلين للساحات المخصصة لصلاة العيد وتوزيع الهدايا والبالونات الملونة على الأطفال أثناء خروجهم من الصلاة.



ومن المقرر أن يستكمل الحزب خلال أيام العيد تنفيذ خطة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا عن طريقة استمرار مبادرة توزيع السلع الغذائية وذلك لرسم البهجة والسرور على كافة فئات المجتمع البورسعيدي.



وكانت مديرية أوقاف بورسعيد، قد حددت 8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة وهي ساحة أرض المعمورة بشارع طرح البحر أمام حي الشرق، ساحة المسجد الكبير ببورفؤاد، مسجد الصفوة والتوحيد بالزهور،، ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان وساحة الجرمين بالضواحي، ساحة، ساحة مسجد الحرمين بمنطقة التصنيع بالضواحي، وساحة الشبان المسلمين في حي العرب بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة العيد.