5000 بالونة تخطف أنظار أهالى بنها فى عيد الأضحى بالقليوبية

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية احتفالات آلاف المواطنين بشوارع المدينة وعلى الكورنيش، كان أبرزها احتفال الجروب الشبابي على مواقع التواصل الاجتماعي "بنها لايف" مع أهالي العاصمة على كورنيش النيل الفلل بتوزيع 5000 آلاف بلونه معلقة بشبابيك أحد العمارات لتتساقط على الأهالي عقب الانتهاء من صلاة العيد.



قال عمرو عفت مؤسس الجروب أن شباب الجروب اعتادوا تنظيم الاحتفال وتوجيه هذه اللافتة بتوزيع بلالين على الأهالي كنوع من المشاركة المجتمعية مع الأهالي والاحتفال معهم بالعيد بطريقتنا وتقديم العديد من المفاجآت للأهالي كل عام وذلك لإدخال البهجة والفرحة لدى الأطفال والأهالي.



وفي القناطر أحتفل أهالي مدينة القناطر الخيرية بالعيد الأضحى بكورنيش النيل في بعد تطويره وتجميله الذي دام أكثر من 8 شهور ومازال مستمر والتقط الأهالي الصور التذكارية وسط التجمعات الأسرية وخلفية نهر النيل.



يذكر أنه تم الانتهاء أكثر من 500 متر مربع من أعمال التطوير حيث تم تركيب 45 عمود إنارة جديد، وتجديد المقاعد الحديدية، وترميم ودهان السور الحديدي للكورنيش، وتركيب "بلاط انترلوك" بتكلفة 2 مليون جنيه.



ويعد كورنيش النيل متنفس شبابي حيث يخدم أهالي مدينة القناطر وحيث يعد الكورنيش من الأماكن التاريخية التي كان متنفس للرؤساء حيث اعتاد الرئيس جمال عبد الناصر والسادات على ممارسة "المشي" عليه والاستمتاع بالنيل ومنظر "المحلج التاريخي".