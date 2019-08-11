"الانتقالي الجنوبي" يؤكد الالتزام بشرعية حكومة هادي

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إنه "لا تفاوض تحت وطأة التهديد"، مشددا في الوقت ذاته على الالتزام بشرعية الحكومة اليمنية والوقوف إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية.



وكتب هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبر حسابه في "تويتر"، أنه وخلال خطبة صلاة عيد الأضحى اليوم الأحد إلى جانب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، شدد النائب على موقف المجلس والقوات الجنوبية من الأحداث وأكد الثبات وعدم التفاوض تحت وطأة التهديد، كما أكد الالتزام بشرعية هادي والوقوف إلى جنب التحالف.



وكان المجلس الانتقالي قد بدأ الانسحاب من بعض المناطق التي سيطر عليها في عدن، بعدما استهدفت قوات التحالف أحد المواقع التابعة له.