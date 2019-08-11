بث مباشر.. حجاج بيت الله يواصلون المناسك برمي الجمرة الكبرى والنحر

يقدم موقع "الدستور" البث مباشر ليوم النحر وهو اليوم الذي يحل فيه حجاج بيت الله الحرام من الإحرام ويحلقون رؤسهم بعد رمي الجمرة الكبرى.



ينبغي على الحاجّ القيام بمجموعة من الأعمال، ومن هذه الأعمال ما يأتي:



- المبيت في مزدلفة:

وانهى حجاج بيت الله الوُقوف بعَرفة يوم أمس بعدها توجهوا إلى مزدلفة، ويكون ذلك ليلة يوم النّحر، ويجوز للحاجّ أن يتحرّك منها بعد انتصاف الليل إن كان عاجِزًا عن المبيت، أو كانت لديه أعمالٌ تتعلّق بالحجّ.





رمي الجمرات في منى:

ينوجه الحجاج إلى مشعر منى لرمي سبع أحجار عند الجمرة الكبرى-العقبة الأولى- في المكان المُخصَّص للرّمي، وذلك يوم النّحر، ويبدأ وقت رمي الجمرات من شروق شمس يوم النّحر ويستمر إلى زوال الشمس، فإن لم يَتمكّن من رمي الجمرات قبل زوال يوم النّحر جاز له أن يَرميها في وَقتٍ آخر من اليوم نفسه حتّى غروب الشمس، فإن عجِز عن ذلك لمرضٍ أو ازدحامٍ أو غير ذلك رماها أوّل أيام التّشريق.





- طواف الإفاضة:

لقوله سُبحانه: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)،[٦] ويبدأ وقت طواف الإفاضة بعد الانتهاء من المبيت في مزدلفة فورًا، ويجوز أن يقع في يوم النّحر -وهو الغالب- ويجوز للحاجّ أن يؤخّره عن يوم النّحر.



- السّعي بين الصّفا والمروة:

بعد طواف الإفاضة يسعى الحاجّ بين الصّفا والمروة إن كان مُتمتّعًا بالحجّ -حجّ التمتُّع، فإن كان الحاجّ مفردًا أو قارنًا فيكون سعيه بعد طواف القدوم عند دخول الكعبة مباشرةً لا يوم النّحر.





- حلق الشعر أو تقصيره:

فبعد أن يُتمّ الحاجّ أركان الحجّ يجوز له التحلُّل من إحرامه بحلق شعره أو تقصيره، ويقع ذلك يوم النّحر أو بعده.

