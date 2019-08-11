جونسون: مسلمو المملكة المتحدة يقدمون مساهمات هائلة لبريطانيا

تمنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم عيد مبارك عشية عيد الأضحى.



وقال جونسون، الذي أصبح رئيسًا للوزراء في يوليو، إنه يريد "الاحتفال بالمساهمة" التي قدمها 3.3 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا.



أضاف جونسون، هذا شيء نراه يوميًا من المسلمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة - رجال ونساء يقدمون مساهمة هائلة في الحياة البريطانية الحديثة بكل أنواعها المختلفة.



وتابع: "في الأعمال التجارية، وفي خدماتنا العامة، وفي الثقافة والإعلام، وعلى أعلى المستويات الحكومية وبالطبع في فريق الكريكيت الحائز على كأس العالم في إنجلترا، يساعد المسلمون البريطانيون في جعل هذا البلد ناجحًا اليوم".