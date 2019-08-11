دبلوماسي روسي: ندعو الأطراف المتنازعة في ليبيا لضبط النفس وتعليق القتال

أعلن نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي، اليوم الأحد، أن موسكو تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى ضبط النفس وإنهاء القتال بأقرب وقت ممكن.



وأعرب بوليانسكي -خلال جلسة في الأمم المتحدة اليوم، عن تأييدهم لتعليق العمليات العسكرية بأقرب وقت ممكن والابتعاد عن التصريحات العدوانية، مضيفا "أن روسيا علمت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية المتحاربة بدعم من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بشأن وقف إطلاق النار... ونحن متفائلون بهذا الصدد ونأمل أن يكون هذا الاتفاق مستقر".



وكان قد قتل 3 موظفين من بعثة الأمم المتحدة في انفجار سيارة مفخخة ببنغازي أمس السبت، ومن المرجح أن يكون استهداف موكب البعثة الأممية متعمدا؛ وذلك بعد أسابيع قليلة من إعادة فتح الأمم المتحدة مكتبها في بنغازي بعد إغلاقه لسنوات نتيجة لتردي الوضع الأمني بثاني أكبر مدن ليبيا.