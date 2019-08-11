"اللفة بـ5 جنيه".. ظهور الحمار أمام مسجد مصطفى محمود (صور)

حرص عدد من أصحاب الحمير والخيول على التواجد أمام مسجد مصطفى محمود خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك لتمكين الأطفال والشباب من ركوب الخيول والحمير مقابل مبالغ مالية.



وبلغ تكلفة ركوب الحمير 5 جنيهات مقابل مسافة لا تتجاوز مائة متر، فيما بلغت تكلفة ركوب الخيل 10 جنيهات مقابل نفس المسافة، في ظل إقبال كبير من المحتفلين على ركوبها.



وأدى عشرات الآلاف من المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك منذ قليل بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة، ومديرية أمن الجيزة.



وشهد محيط مسجد مصطفى محمود زحاما شديدا من المحتفلين، وسط تواجد أمني لقوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لتأمين الصلاة والاحتفالات.