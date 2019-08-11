لسلامتك.. أرقام هامة لتلقي شكاوى التحرش أول أيام العيد

استقبل المصريون اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط فرحة الكبار والصغار، ولكن ما يمكن أن يعكر صفو هذه الفرحة، هو التحرش الذى قد ينتشر في الأعياد.



ولهذا نستعرض في السطور التالية أهم الأرقام لتلقي شكاوى التحرش أول أيام العيد:



يستعد المجلس القومي للمرأة، في تلقي شكاوى التحرش في العيد، لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عبر الخط الساخن رقم 15115



كما أكدت مايا مرسي، رئيسة المجلس، أنهم يعملون على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.



بالإضافة إلى أن هناك عدد من الأرقام، تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، وذلك عبر الأرقام التالية: 0109 929 9191، 0100 752 5600، 01554845024.



كما دشنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، غرفة عمليات لرصد وتوثيق جرائم العنف الجنسي، التي تستهدف النساء خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



وخصصت المؤسسة أيضًا، خطَا ساخنَا للمساعدة القانونية، للناجيات من التحرش الجنسي، خلال أيام العيد، برقم 01210009192 وذلك لتلقي البلاغات الخاصة بهن لمساعدتهن قانونيا.