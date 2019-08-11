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حوادث

استعجال التحريات في العثور على كمية من المخدرات مع برازيلية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:17 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية التحريات في واقعة القبض على راكبة برازيلية حاولت تهريب كمية كبيرة من مخدر إكستاسي، بقيمة 2 مليون جنيه، لدى إنهاء إجراءات وصولها قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها، وانتداب مترجم من السفارة لحضور التحقيق.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس اشتبهت هبة مصطفى العشماوي مأمور الجمرك، في راكبة برازيلية ظهرت عليها علامات الارتباك والقلق.

وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائب الراكبة بجهاز الكشف بالأشعة، تحت إشراف مصطفى الجندي مدير الإدارة بالإنابة "X_Ray " لم يظهر أي علامات لوجود عمليات تهريب، وبتفتيش الراكبة ذاتيا عثر على 4 بإجمالي 2 كيلو جرام من مخدر إكستاسي "Xtc" بقيمة 2 مليون جنيه على جسدها، حيث قامت الراكبة بوضع المواد المخدرة حول جسدها وربطها بشريط لاصق.

وأمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتحرير محضر للراكبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بعد العرض على الجهات الأمنية.

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