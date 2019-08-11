تعرف على أبرز فعاليات وحفلات عيد الأضحى المبارك

ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بقياده الدكتورعادل عبده، كرنفال أعياد وفقرات متنوعة من السيرك والفنون في قاعة صلاح چاهين، وذلك ابتداء من مساء غد الثلاثاء.



ويتضمن برنامج فعاليات ثاني أيام عيد الأضحى فقره الحصان والتنورة وعرايس شو وفقرات غنائية يشدو الفنان محمد نيازي بأغنية: أما براوة".



فى الوقت نفسه، يواصل تقديم برنامج السيرك القومي بالعجوزة بنجاح فني كبير بقيادة المهندس وائل عبد الله، تقديم باقة متنوعة من أجمل الفقرات التي لا تخلوا من الإثارة والمتعة واستعراض الأسود والنمور، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



ويتضمن البرنامج بقيادة الفنان محمد النوبي مدير سيرك العجوزة، باقة متنوعة بها 17 فقرة من أروع وأخطر فقرات وفنون السيرك القومي؛ منها: "شرايط، حبال، بسكليت، ديابلو، الساحر، برانيط، استعراض الكلاب، دودة، بلنسات، ثعابين، خناجر، توازن زجاج، توازن سلك، تشكيلات، مطبخ، سلالم"، ويختتم نجوم السيرك القومى البرنامج باستعراض الأسود والنمور.



يذكر أن السيرك القومي بقيادة المهندس وائل عبد الله يقدم لعشاقه فقراته المتنوعة في 4 مواقع في هذا الموسم بنجاح السيرك القومي بالعجوزة، ومدينة 15 مايو، ومدينة جمصة، وسيرك معرض الكتاب بالإسكندرية.