شاهد.. برشلونة يدك شباك نابولي برباعية

حقق نادي برشلونة الإسباني فوزا عريضا على نظيره نابولي الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل لا شئ، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية.



وسجل الفريق الكتالوني رباعيته في غضون 15 دقيقة فقط، حيث افتتح له الأوروغوياني، لويس سواريز، باب التسجيل بحلول الدقيقة 48، ثم ضاعف الفرنسي، أنطوان غريزمان، النتيجة في الدقيقة 56، وبعد دقيقتين فقط، عاد سواريز، ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، قبل أن يختتم الفرنسي الآخر، عثمان ديمبلي، مهرجان الأهداف في الدقيقة 63.



وتأتي هذه المباراة على هامش استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث يتطلع برشلونة للحفاظ على لقبه في مسابقة الدوري الإسباني والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ العام 2015، بينما يسعى نابولي لمزاحمة يوفنتوس، وانتر، وروما، وميلان على قمة الدوري الإيطالي.