بالصور.. توزيع 50 منقذا بطول شواطئ بورسعيد

وزعت إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، 50 منقذا على طول شاطئ المحافظة بنطاق بورسعيد ومدينة بورفؤاد، ضمن خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.



وقسمت إدارة الشاطئ المنقذين على عدة مناطق حسب كثافة المواطنين بها، فضلا عن توزيع الرايات، والإرشادات التي يتم لصقها في عدة مناطق بطول الشاطئ.



وكان محافظ بورسعيد، قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحة المقابلة للمسجد الكبير بمدينة بورفؤاد مع الألاف من أهالي المدينة، يرافقه اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسلم.



وانتشر رجال الشرطة بمحيط الساحات والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة بكافة الأحياء خاصة بمحيط الحدائق والقري السياحية والشاطئ وأماكن تجمع المواطنين، كما كثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.