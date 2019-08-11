التضامن: فرق أطفال بلا مأوى تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين

أعلن برنامج حماية الأطفال بلا مأوي عن تشكيل غرفة عمليات مركزية خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتواصل و الاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439.ومن المقرر أن تجوب الوحدات المتنقلة الشوارع من أجل البحث عن الأطفال بلا مأوى والكبار بلا مأوي وتوفير الحماية والرعاية اللازمة ونقلهم لدور رعاية تنفيذا لمبادرة حياة كريمة.ومن جانبه قال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي إن فرق الشارع تجوب الشوارع خلال فترة عيد الأضحى من خلال بعض الوحدات المتنقلة بالاضافة لاستمرار الخط الساخن 16439 في تلقي البلاغات الواردة بوجود اطفال او كبار بلا مأوى.وأضاف أن فريق الشارع تلقى تدريبا على أعلى مستوى للعمل للتعامل الجيد مع الحالات في الشارع مشيرا إلى أن الفريق يتكون من اخصائي اجتماعي ونفسي ومسعف واخصائي نشاط واخصائي إدارة حالة.وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى