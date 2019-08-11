البلالين تزين ساحات صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ

زينت البلالين وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، وسط حالة من البهجة والسعادة التى ارتسمت على وجوه المتوافدين.



وتوافد المصلون على ساحات صلاة العيد مصطحبين الأطفال، ومعهم الألعاب الترفيهية، والبلالين، والحلوى، لإضفاء البهجة على وجوه أبنائهم احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.



يُذكر أن الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ، قد أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأحد، بـ360 منتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة، بجانب عدد كبير من المساجد الكبرى في نطاق المحافظة.



وشهدت المحافظة، حالة من الاستنفار الأمني، حيث كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ الخدمات والتواجد الأمني لتأمين المساجد، وساحات صلاة العيد، والمنشآت الحيوية والهامة، لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.