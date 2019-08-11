إصابة 3 طلاب في حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 3 طلاب، اليوم الأحد، في حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام مدخل قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وانتقلت سيارتين إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم "محمد أحمد محمد" 18 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن، "ياسر موسى رمضان" 19 سنة، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم، "محمود محمد طه" 18 سنة، مصابًا بكسر بالساق اليمنى، وجميعهم مقيمون بقرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.