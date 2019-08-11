"ولاد البلد" تختتم عروضها بالأقصر.. و"مناسك الحج" بثقافة سوهاج

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحى "ولاد البلد" الذى اقيم بالأقصر ساحة أبى الحجاج جنوب الصعيد الثقافى، العرض إنتاج فرقة المسرح الحديث التابع للبيت الفنى للمسرح، تأليف دكتور مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي، تمثيل مجموعة من الفنانين الشباب وهم: محمد زيدان، محمد اﻷباصيرى، محمد حسن، أميرة محمد، إسراء حامد، مصطفى نجم.



وتناقش المسرحية مجموعة من القضايا تهم الشارع المصرى منها تعويم الجنيه وبطولات الجيش المصرى على الحدود وغلاء الأسعار وقانون الخدمة المدنية والرشوة.



فى سياق آخر، عقد قصر ثقافة طهطا التابع لفرع ثقافة سوهاج عقد ندوة بعنوان "مناسك الحج" حاضرها حسين عقيلى مدرس بالأزهر الشريف، تناول فيها فريضة الحج وأنها الركن الخامس من أركان الإسلام، والفرق بين الحج والعمرة وأختتمت الندوة بتقديم الرواد للأعمال الفنية والأناشيد الدينية بمناسبة موسم الحج، كما عقد نادى أدب بيت ثقافة المراغة الإجتماع الإسبوعى بحضور نخبة من الأدباء والشعراء والنقاد والمبدعين وتم الإستماع لقصائد شعر فصحة وعامية وقصة، بالإضافة إلى محاضرة تنمية بشرية حاضرتها علياء رمضان تناولت خلالها الثقة بالنفس، بجانب عرض فيديو برجكتور أفلام للأطفال بقصر محمد عبد الحميد رضوان، بينما نظم بيت ثقافة أخميم محاضرة بعنوان "الحج وكيف نؤديه" حاضرها احمد عبد الله عرابى بمدرسة يوسف الكاشف.